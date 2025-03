Camila Giorgi e la nuova vita in Argentina: "Lo avevo detto a mio padre"

Camila Giorgi, ex tennista italiana di origini marchigiane, ha deciso di trasferirsi in Argentina dopo il suo ritiro dal tennis nel maggio 2024. Una scelta non casuale, bensì influenzata dalle sue radici familiari: il padre Sergio è argentino di origini perugine, mentre la madre Claudia Fullone è argentina di origini tarantine. In aggiunta, il suo attuale compagno è Ramiro Marra, un politico attivo a Buenos Aires. Camila Giorgi ha rilasciato recentemente un'intervista alla testata argentina La Nacion, durante la quale ha parlato della sua nuova vita.