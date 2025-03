“È una bestia, lo adoro”: Becker avverte tutti e tagga anche Sinner

Draper deciso: “C’è tanta strada da fare ma sono molto ambizioso”

Come Sinner, Jack Draper mostra grande umiltà anche davanti ai microfoni: “Ti alleni ogni giorno, ci metti tutto il sacrificio, tutto il lavoro, la squadra che ti circonda, la mia famiglia. Essere in mezzo a tutto questo ora e vincere è bellissimo - dichiara in conferenza stampa - . Sono orgoglioso di come ho giocato. Sento di aver ottenuto molto nell'ultimo anno. Io e il mio allenatore proviamo a svegliarci ogni giorno per migliorare, voglio essere un grande giocatore e voglio ottenere cose straordinarie in questo sport, ma il mio obiettivo principale è continuare a impegnarmi. So che c'è molta strada davanti a me. Sono molto ambizioso. Non voglio fermarmi qui. Voglio continuare ad andare avanti".