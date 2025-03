Sinner, non solo Roma e Parigi: a maggio gioca un altro torneo, è ufficiale

Iniziato il conto alla rovescia per il ritorno in campo di Jannik Sinner dopo il patteggiamento per il caso Clostebol e lo stop forzato di tre mesi. Il numero 1 del mondo, ancora saldamente al comando del ranking nonostante l'assenza dal circuito, tornerà a giocare a Roma in occasione degli Internazionali. Un appuntamento speciale per l'altoatesino che lo scorso anno fu costretto a dare forfait per delle noie fisiche a pochi giorni dall'appuntamento del Foro Italico. Jannik sarà dunque il protagonista del torneo di casa che sarà di avvicinamento al secondo Slam dell'anno, il Roland Garros. Dopo il bis degli Australian Open a Melbourne, Sinner spera di poter conquistare anche il prestigioso torneo parigino e per questo ha deciso che dopo Roma ci sarà un'altra tappa intermedia da affrontate.