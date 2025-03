- 47 all'alba: Sinner non vede l'ora di tornare. Per questo giocherà anche ad Amburgo

"Sono emozionato per il mio debutto all'Hamburg Open, un torneo intriso di storia nel nostro sport. I tifosi creano sempre un'atmosfera fantastica sullo splendido campo centrale. Non vedo l'ora di giocare al Rothenbaum in maggio e non vedo l'ora di visitare finalmente Amburgo". L'annuncio di Jannik Sinner ha scatenato l'entusiasmo dei tifosi e figuratevi i salti di gioia degli organizzatori tedeschi, euforici perché il Numero