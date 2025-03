Doping Sinner, il sindacato di Djokovic spacca il tennis: "Sistema corrotto"

Il mondo del tennis si spacca. Il Professional Tennis Players' Association (Ptpa), il sindacato dei giocatori che ha fra i suoi co-fondatori Novak Djokovic (che non avrebbe firmato non perché non è d'accordo ma per dar più risalto al collettivo), ha intrapreso un'azione legale presso la corte distrettuale di New York contro i principali organi di governo del tennis per "pratiche anti-competitive" e "un palese disprezzo per il benessere degli atleti". Nelle 163 pagine depositate, riporta la BBC Sport, si sostiene che "i giocatori professionisti di tennis sono bloccati in un gioco truccato" che comporta "un controllo limitato sulle proprie carriere e sui propri brand".