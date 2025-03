Game, set e... iguana! La strana invasione di campo a Miami risolta così

Un inaspettato e divertente fuoriprogramma è accaduto durante il torneo WTA 1000 di Miami, dove un’iguana ha interrotto il match tra Gabriela Ruse e Veronika Kudermetova all'inizio del terzo set. Quando il punteggio era fermo sul 15-15, il rettile, incurante del contesto e dell'attività in atto, ha fatto il suo ingresso in campo, lasciando tutti a bocca aperta. Mentre le due tenniste sono rimaste ferme nelle loro posizioni, gli addetti ai lavori hanno cercato di allontanare l’intruso in modo alquanto originale.