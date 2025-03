Cinà, impresa da sogno a Miami: a 17 anni vince all’esordio nel circuito Atp!

Federico Cinà da sogno. Esordio da favola per il 17enne palermitano, numero 441 Atp, al "Miami Open", il secondo Masters 1000 della stagione, in scena sul duro dell'Hard Rock Stadium. Opposto al qualificato argentino Francisco Comesana, numero 67 del mondo, Cina si è imposto per 7-6 (4) 7-6 (2), guadagnandosi così il secondo turno contro Grigor Dimitrov, 14esima testa di serie. Doppio figlio d'arte - il papà Francesco è stato un buon tennista ed è stato per anni il coach di Roberta Vinci; la mamma, Susanna Attili, è arrivata fino al gradino 407 del ranking Wta - il giovanissimo tennista palermitano, che diventerà maggiorenne il prossimo 30 marzo, era all'esordio assoluto in un Masters 1000 grazie alla wild card ricevuta a inizio mese. Quattro titoli junior e due titoli nel circuito ITF, un M15 a Brazau nel 2024 e a Sharm el-Sheikh il 2 marzo scorso, Cina è sbarcato a Miami dopo la sua prima finale challenger in carriera, persa domenica a Hersonissos, in Grecia.