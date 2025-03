Djokovic e Kyrgios, il doppio fallo per un doppio tonfo su Sinner 

La mazzata del giorno alla Ptpa, l'associazione dei tennisti fondata da Djokovic (definirla sindacato è un oltraggio ai veri sindacati), l'ha data Carlo Alcaraz, tirato in ballo a sua insaputa nel documento che ha attaccato Sinner a colpi di panzane. Ha dichiarato il N.3 del mondo: "La verità è che per me l'iniziativa è stata una sorpresa. Sinceramente, nessuno mi aveva detto niente al riguardo. Ho visto sui social media che venivano riportate alcune mie dichiarazioni, come se stessero pubblicando qualcosa da me detta in una conferenza stampa e della quale non ero a conoscenza". Capito l'andazzo? Prima delle Olimpiadi di Parigi, Alcaraz aveva affermato: "Gli infortuni sono la mia unica paura, in qualche modo ci uccideranno. In questa fase, molti bravi tennisti rischiano di perdere i loro tornei a causa degli infortuni. A volte succede che non voglia andare a giocare un torneo: non devo mentire, mi sono sentito così alcune volte. Non mi sento per nulla motivato. Eppure ho detto e ripetuto che gioco il mio miglior tennis quando posso sorridere e divertirmi in campo. È il modo migliore per spingermi a giocare un torneo". Parole rientranti in un discorso più ampio circa la moltiplicazione degli impegni e l'incremento del rischio incidenti. La Ptpa le ha inserite nel testo pro domo sua, riducendole così: "Carlos Alcaraz ha criticato il programma del Tour, affermando che Atp, Wta, Itf e Itia uccideranno i giocatori in qualche modo". Dove si capisce quale sia lo stile dei presunti rinnovatori del tennis mondiale, alla cui testa c'è l'ex N.1 che non ha nemmeno avuto il coraggio di firmare il documento e Kyrgios, ossessionato da Sinner. Un doppio scombinato per un doppio fallo e un doppio tonfo.