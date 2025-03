Termina l'avventura a Miami per Federico Cinà . La giovane promessa del tennis italiano, prossimo a compiere 18 anni (30 marzo), è uscito sconfitto dall'incontro con Grigor Dimitrov valido per i trentaduesimi di finale del Masters 1000 di Miami. Il tennista palermitano, già reduce dal successo contro il numero 67 al mondo Francisco Comesana , si arrende in 2 set con il punteggio finale di 6-1, 6-4.

Chi è Cinà: quella somiglianza con Sinner

Finalista al Challenger di Hersonissos, Cinà ha conquistato il primo successo sul circuito Atp superando Comesana al debutto nel Masters 1000 di Miami. Numero 441 nella graduatoria internazionale, la giovane promessa azzurra ha raggiunto traguardi importanti a livello junior, come le finali del torneo Petit Asnel nel 2021, dell’Europeo a squadre Under 16 nel 2022 e del doppio del Roland Garros nel 2024. A queste si aggiunge la semifinale in singolare allo US Open Under 18 nel 2023. A 15 anni conquista il primo punto Atp, a 17 il primo titolo con annesso montepremi da 15 mila dollari nel torneo rumeno di Buzau. Insomma, sembra che le condizioni per bruciare le tappe e tornare a far parlare di sé ci siano tutte. Nel mentre, impossibile non rintracciare un parallelo con le imprese del giovane Sinner, quando a 17 anni vinse il suo primo match in un Master 1000 superando Steve Johnson agli Internazionali di Roma.

In campo anche Musetti

In campo anche Lorenzo Musetti. Il numero 16 al mondo è impegnato contro il francese numero 57 Atp Quentin Halys.

