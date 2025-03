Sinner vince ancora, Djokovic sconfessa Kyrgios: "Non voglio divisioni nel tennis"

I botta e risposta

Non erano trascorse nemmeno 24 ore che il primo smash a Kirgyos l'ha tirato Alcaraz: "Per me, questa iniziativa è stata una sorpresa. Sinceramente, nessuno mi aveva detto niente al riguardo. Ho visto sui social media che venivano riportate alcune mie dichiarazioni, come se stessero pubblicando qualcosa da me detta in una conferenza stampa e della quale non ero a conoscenza". Ma il bello, o il brutto, per i moralizzatori un tanto al chilo, doveva ancora venire. A Miami, prima di debuttare nell'Open 2025 contro Rinky Hijikata, ecco Djokovic che, clamorosamente, non aveva nemmeno firmato il documento parorito dalla sua creatura. Egli ha testualmente dichiarato all'Associated Press: "Voglio che altri giocatori si facciano avanti. Non sono mai stato un fan o un sostenitore della divisione nel nostro sport. Ma ho sempre lottato per una migliore rappresentanza, influenza e posizionamento dei giocatori a livello globale nel tennis. Che penso non sia ancora al livello a cui dovrebbe essere e dove la maggior parte dei giocatori pensa che dovrebbe essere. Non solo in termini di montepremi, ma anche per quanto riguarda tanti altri punti che sono stati anche affermati in quel documento. Spero davvero che tutti gli organi di governo, tra cui PTPA, si uniscano e risolvano questi problemi. Questa è la classica causa legale, avvocati contro avvocati. Ad essere sincero ci sono aspetti con cui sono d’accordo nella causa e altri con cui non sono d’accordo. E ho scoperto che forse alcune frasi erano piuttosto forti, anche se immagino che il team legale sappia cosa stia facendo e che tipo di terminologia dovrebbe usare per ottenere l’effetto giusto”. Cioè, Nole, ci faccia capire: prima la sua associazione annuncia fuoco e fiamme contro le istituzioni del tennis e l'Atp, attacca Sinner senza uno straccio di motivazione reale, dirama un comunicato tonitruante che lei manco firma e poi fa retromarcia così? "Invitando altri giocatori a farsi avanti", perché non vuol creare divisioni nel suo sport. Non pago, soggiunge: "Ci sono aspetti della causa sui quali non sono d'accordo". Eh? Ma lei e Kyrgios non siete mica pappa e ciccia? Non vi siete parlati? P.s.: visto che la Ptpa è così attenta ai diritti dei giocatori, come mai non avete fatto causa anche alla Wada? Come mai in dodici mesi non c'è stato un moto di solidarietà verso il collega Sinner per l'anno infernale che è stato costretto a vivere, nonostante fosse stato riconosicuto innocente e contro il quale odiatori, idioti e frustrati hanno riversato quintali di fango? Coraggio, Djokovic. Faccia qualcosa degna di uno che ha vinto 24 Slam. E lasci stare Jannik il quale, peraltro, le ha già risposto con il suo silenzio assordante. E il silenzio è una fonte di grande forza. L'ha detto Lao Zi, trascritto anche come Lao Tzu, che non è un tennista iscritto alla Ptpa.