Alcaraz subito eliminato a Miami: clamoroso! Sinner vince ancora senza giocare

MIAMI (STATI UNITI D'AMERICA) - Clamoroso all' Atp Masters 1000 di Miami : Carlos Alcaraz , seconda testa di serie del tabellone, è stato eliminato al secondo turno . Qualificato grazie a un bye, lo spagnolo nel match d'esordio si è arreso di fronte a David Goffin che, dopo aver superato 2-6 6-4 6-2 Vukic all'esordio, ha battuto anche il numero tre al mondo . Altra vittoria in rimonta per il belga che si è imposto con il punteggio di 5-7, 6-4, 6-3 e nel prossimo match affronterà lo statunitense Brandon Nakashima.

Alcaraz, oltre il danno anche la beffa

Oltre il danno anche la beffa per Carlos Alcaraz: il 21enne di El Palmar, infatti, non solo deve dire addio anzitempo all'Atp Masters 1000 di Miami ma non potrà nemmeno scavalcare Jannik Sinner al primo posto del ranking. L'azzurro, nonostante i tre mesi di squalifica concordati con la Wada per il caso Clostebol, rimarrà saldo in vetta alla classifica mondiale fino al suo rientro in programma agli Internazionali di Roma (29 aprile-18 maggio).

