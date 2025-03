Paolini agli ottavi a Miami, Jabeur si ritira dopo mezz’ora: chi affronterà

MIAMI (Stati Uniti d'America) - Jasmine Paolini si qualifica per gli ottavi di finale del "Miami Open", il Wta 1000 in scena sul cemento dell'Hard Rock Stadium, combined con il secondo Masters 1000 Atp della stagione. La tennista toscana, testa di serie numero 6, ha approfittato sul 4-3 nel primo set in proprio favore del ritiro della tunisina Ons Jabeur, trentunesima forza del tabellone. Per un posto nei quarti l'azzurra sfiderà la vincente del match tra la giapponese Naomi Osaka e la statunitense Hailey Baptiste.