Miami, avvio amaro per gli italiani: out Sonego, Darderi e Arnaldi

MIAMI (Stati Uniti) - Lorenzo Sonego lotta viene eliminato al 2° turno del Masters 1000 di Miami per mano di Taylor Fritz (numero 7 al mondo). Lo statunitense si è imposto con il punteggio di 7-6(2) , 6-3 dopo un'ora e 46 minuti. Primo set durissimo, 0 palle break concesse da entrambe le parti con Sonego molto lucido ed incisivo, la frazione si decide al tie-break dove, però, l 'azzurro commette tre brutti errori in apertura trovandosi sotto 5-0, Fritz ringrazia e chiude 7-2. Il torinese non si scompone e prosegue la battaglia anche nel 2° set ma all'8° gioco lo statunitense piazza la zampata decisiva: rimonta, porta Sonny ai vantaggi che stoicamente salva 5 palle break ma non la sesta (game durato 11 minuti) che porta Fritz a servire per il match. Lorenzo ci prova fino all'ultimo (30-30) ma l'americano è bravo nel vincere i successivi scambi.

Darderi ko in due set: avanza Watson

Saluta al 2° turno Luciano Darderi. L'italiano numero 61 al mondo è stato sconfitto dall'australiano lucky loser Adam Walton (numero 89 al mondo) con il punteggio di 6-4, 6-4 dopo un'ora e mezza di gioco. Darderi subisce il break fatale nel 1° set al 7° gioco ebreak subito ad inizio 2° set ma non demorde: al 9° gioco salva 2 match-point per stare in scia (5-4) e ne annulla un altro al game successivo ma con la prima di servizio l'australiano si salva e avanza nel Masters 1000.

Arnaldi, rimonta amara: vince Machac

Anche Matteo Arnaldi dice addio alla Florida sconfitto al 3° ste dal ceco Tomas Machac (numero 21 al mondo). L'azzurro si è arreso per 6-2, 1-6, 6-3 dopo un'ora e 40 minuti in un match molto squilibrato. Dopo un brutto primo set (6-2) Matteo torna subito in partita dominando 6-1 la seconda frazione ma ad inizio 3° set l'azzurro perde a 0 il servizio con doppio fallo fatale. Machac ne approfitta per scappare 3-0 e non si gira più senza concedere nulla nei suoi turni di battuta.