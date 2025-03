Fantastico Sinner 42! Il tormentoso incubo di Djokovic e Kyrgios

Avete capito l'antifona?

E c'è chi, addirittura, pur essendo il creatore dell'Assomoralizzatori, non soltanto non firma l'atto d'accusa, ma ne prende le distanze. Parole di Nole Djokovic all'Associated Press: "Voglio che altri giocatori si facciano avanti. Non sono mai stato un fan o un sostenitore della divisione nel nostro sport. Ma ho sempre lottato per una migliore rappresentanza, influenza e posizionamento dei giocatori a livello globale nel tennis. Che penso non sia ancora al livello a cui dovrebbe essere e dove la maggior parte dei giocatori pensa che dovrebbe essere. Non solo in termini di montepremi, ma anche per quanto riguarda tanti altri punti che sono stati anche affermati in quel documento. Spero davvero che tutti gli organi, tra cui Ptpa, si uniscano e risolvano questi problemi. Questa è la classica causa legale, avvocati contro avvocati. A essere sincero, ci sono aspetti con cui sono d’accordo nella causa e altri con cui non sono d’accordo. E ho scoperto che forse alcune frasi erano piuttosto forti, anche se immagino che il team legale sappia cosa stia facendo e che tipo di terminologia dovrebbe usare per ottenere l’effetto giusto”. Capita l'antifona? E caso mai non fosse ancora chiaro il nobile scopo della causa, prima di esordire a Miami, l'ex Numero Uno ha sottolineato: "Il tennis è il terzo sport più popolare al mondo, ma è solamente il nono in termini di distribuzione dei montepremi agli atleti. Questo deve cambiare, perché se più atleti potranno vivere di tennis ci ritroveremo con più giocatori. E potremo dare loro un futuro". Una ong della racchetta non poteva dire meglio. Chissà perché, nel nome dei supremi interessi dei tennisti, quindi anche di Sinner, l'organizzazione di Djokovic (definirla sindacato è un oltraggio ai sindacati veri) non ha fatto causa alla Wada. È l'agenzia mondiale antidoping che ha dovuto patteggiare uno stop di tre mesi con Jannik - perché questo è accaduto, non il contrario - dopo averlo costretto a vivere mesi d'inferno nonostante fosse assolutamente innocente. Come diceva Andreotti, bisogna distinguere le persone morali dai moralisti: molti di coloro che parlano di etica, a forza di discuterne non hanno poi il tempo di praticarla.