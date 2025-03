Berrettini in rimonta su Gaston, spezzato il tabù Miami: il prossimo avversario

Successo in rimonta per Matteo Berrettini, che si aggiudica il match d'esordio del Masters 1000 di Miami - dove gli altri azzurri in gara sono stati eliminati - contro il francese Hugo Gaston. Dopo aver ceduto nel primo set con il punteggio di 4-6, il Martello rialza la testa e supera il francese numero 88 Atp con un doppio 6-3. Si tratta del primo successo in Florida per l'azzurro, che spezza così il tabù dopo le tre eliminazioni precedenti nel torneo. Al prossimo turno, il numero 30 al mondo affronterà il belga Zizou Bergs, che nella graduatoria mondiale occupa il 51º posto. I due si incontrano per la prima volta in carriera: incontro in programma lunedì 24 marzo (orario da definire).