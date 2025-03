Musetti piega Auger-Aliassime ed vola agli ottavi a Miami: il suo avversario

Primo set Lorenzo annulla 4 palle break al 7° ma cede alla quinta sbagliando la palla corta, il canadese conferma il break salvando 3 palle break (rimontando dal 15-40) scappando sul 5-3 per poi chiudere 6-4. Nella seconda frazione è l'azzurro mostra i muscoli: strappa il servizio all'avversario per il 3-1, concede subito il contro-break (3-2) ma poi, dopo esservi visto annullare 3 palle break (0-40), si riprende il break di vantaggio per piazzare un parziale di 3 game consecutivi e andare al 3° set. Auger-Aliassime chiama l'intervento del fisio per vescica sulla mano destra oltre ad un problema alla gamba sinistra, Musetti non si distrae, cavalca il buon momento e al 4° gioco della terza frazione si prende il break confermandolo (salvando 2 palle break) per il 4-1! Il carrarino non concede nulla nei suoi turni di battuta e chiude la pratica.