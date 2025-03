Djokovic vince a Miami e avvisa: "Busserà alla porta di Sinner e Alcaraz..."

Djokovic mette nel mirino Jimmy Connors

Da un record a un altro, quello di Jimmy Connors, vincitore di 109 titoli - Nole è a quota 99 -: “Forse è qualcosa che ancora posso tenere nel mirino, anche se oggi è diventato più difficile di un tempo, considerato che non so quanto ancora resterò nel circuito. Connors è una persona che stimo e più volte lui ha dimostrato di supportarmi - commenta Djokovic dopo il successo contro l'argentino Camilo Ugo Carabelli -. Oggi la mia stagione non ha più come focus il numero 1 o la classifica. Mi interessa essere pronto per i tornei del Grande Slam. Cerco di sfruttare al meglio i periodi di allenamento col mio team per poter costruire fisico, mente e gioco in modo da mantenermi competitivo al massimo livello quando serve”, le parole del serbo riportate da Supertennis.