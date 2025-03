Paolini super! Rimonta Osaka e si qualifica ai quarti di finale a Miami

MIAMI (Stati Uniti) - Jasmine Paolini rimonta e batte di forza Naomi Osaka (numero 61 al mondo) staccando per la prima volta in carriera il pass per i quarti di finale del Wta 1000 di Miami! La tennista italiana ha vinto con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-4 dopo 2 ore e 16 minuti in una partita dove Paolini ha tentennato all'inizio ma poi ha preso fiducia imponendo il suo gioco polivalente.

Jasmine infatti perde il 1° set (si era aperto con un game da 22 punti vinto da lei) ma rientra subito portando la partita al 3° dove l'azzurra annulla una palla break e ha una chance di rompere gli indugi al 5° gioco quando ai vantaggi si procura lei una palla break: Osaka non spinge con il servizio e commette un grave errore gratuito per il 3-2 Paolini! L'azzurra si porta 40-15 per confermare il break, va ai vantaggi, salva 2 palle break e poi riesce a tenere il servizio per il 4-2! La partita vive sul servizio di Jasmine che questa volta senza patemi tiene la battuta a 0 per il 5-3, Osaka non sbaglia nel suo turno (5-4) e quindi Paolini va a servire per il match: sul 30-30 errore di Osaka per il match-point dove, nuovamente, la nipponica sbaglia per la vittoria! AL prossimo turno Paolini affronterà la vincente di Gauff-Linette.

© RIPRODUZIONE RISERVATA