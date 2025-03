Jasmine Paolini e il sorriso ritrovato: finalmente!

Il sorriso di Jasmine Paolini è tornato, quasi come d’incanto quello del 2024. E il risultato è andato di pari passo. Vittoria contro l’ex numero 1 del mondo e quattro volte campionessa Slam, Naomi Osaka, in rimonta e con tanta grinta messa sul Grand Stand nel primo match di giornata. Dopo due ore e 15 minuti “Jas” ha fissato lo score sul 3-6 6-4 6-4 volando per la prima volta in carriera nei quarti del M