Super Berrettini a Miami: agli ottavi sarà sfida contro De Minaur

MIAMI (STATI UNITI D'AMERICA) - Matteo Berrettini raggiunge gli ottavi di finale dell' Atp Masters 1000 di Miami , in Florida. Nella notte italiana, il 28enne romano, numero 30 al mondo , ha battuto al terzo turno il 25enne belga Zizou Bergs (51) con un doppio 6-4 . Vinta la prima partita in carriera a Miami, Matteo Berrettini ci prende gusto e centra all'Hard Rock Stadium il primo ottavo di finale in un Masters 1000 da Montecarlo 2023, il primo sul duro in questa categoria di tornei da Indian Wells 2022.

L'Italia del tennis sogna a Miami

Il prossimo avversario dell'azzurro sarà il 26enne australiano Alex De Minaur (11), che ha eliminato il 18enne brasiliano Joao Fonseca (n.60). Tre precedenti, con Berrettini vittorioso in semifinale al Queen's nel 2021 e a Wimbledon nel 2023 e De Minaur che ha avuto la meglio all'Atp Cup nel 2022. L'Italia del tennis, dunque, sogna in grande a Miami, con Lorenzo Musetti che in serata sfiderà il serbo Novak Djokovic per un posto nei quarti del Masters 1000 in corso sul cemento americano.

