Andreeva, insulti shock dopo il ko: "Ecco cosa succede quando perdi"

L’avventura di Mirra Andreeva al WTA 1000 di Miami si è fermata al terzo turno, arrestando così la sua sequenza di vittorie. La tennista russa classe 2007, reduce da due trionfi consecutivi a Dubai e a Indian Wells (dove aveva sconfitto in finale la numero 2 del mondo Aryna Sabalenka) si è arresa in tre set alla statunitense Amanda Anisimova. Una partita complicata, durante la quale la campionessa ha dovuto fare i conti con errori, ma anche con da un fastidio fisico alla schiena, per il quale ha chiesto l’intervento del medico all’inizio della partita.