De Minaur-Fonseca, inferno a Miami: il messaggio sulla telecamera spiega tutto

MIAMI (STATI UNITI D'AMERICA) - Sarà Alex de Minaur a sfidare Matteo Berrettini negli ottavi di finale del Masters 1000 in corso di svolgimento sul cemento di Miami (Florida). L'australiano al terzo turno ha eliminato il 18enne brasiliano Joao Fonseca in un match che si è trasformato in un vero e proprio "inferno" per lui. Il pubblico, infatti, si è schierato tutto dalla parte del sudamericano, tanto che sembrava quasi giocasse in casa. Oltre a fronteggiare il talento dell'avversario, dunque, De Minaur ha dovuto fare i conti anche con i tifosi sugli spalti che hanno provato a spingere Fonseca dall'inizio alla fine. Sotto di un set, 7-5, l'australiano ha pareggiato i conti con lo stesso punteggio e nel terzo, dopo aver subito un break al primo game, è stato bravo a chiudere la contesa e portare a casa la partita con un importante 6-3.

De Minaur e l'esultanza dopo la vittoria contro Fonseca

Al termine del match, De Minaur ha sfogato tutta la propria frustrazione mostrando al pubblico sugli spalti la racchetta, come fosse lo scalpo di Fonseca. Poi, sull'obiettivo della telecamere ha scritto "Rio Open", per evidenziare il fatto che gli è parso di giocare in Sudamerica e non in Florida. Come se non bastasse, all'uscita dal campo il brasiliano è stato osannato dal pubblico con una standing ovation come se a vincere la contesa fosse stato lui e non l'avversario. Insomma, un clima del tutto ostile per De Minaur che nel postpartita ha commentato: "Puoi andare là fuori, lamentarti e innervosirti o fare ancora chissà cosa ma questo non ti aiuterà a vincere la partita. Sapevo che sarebbe stata una battaglia non solo contro il giocatore ma contro la folla. E mi sono detto: 'abbassa la testa, fai del tuo meglio e cerca di competere su ogni singolo punto'. È stata una battaglia infernale. Sapevo cosa aspettarmi. Fonseca non è solo un giocatore di grande talento, pericoloso ed esplosivo, ma sta giocando con così tanta sicurezza in questo momento. E ha la folla dietro di lui. Ero consapevole che avrei dovuto dare tutto me stesso".

Segui tutto il tennis LIVE sul nostro sito