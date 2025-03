Berrettini piega De Minaur, troppo Djokovic per Musetti. Paolini storica

Continua la marcia di Matteo Berrettini, che a Miami supera in 2 set il numero 11 Atp Alex de Minaur con il punteggio finale di 6-3, 7(9)-6(7). Il Martello, che aveva già sconfitto Gaston e Bergs, contenderà ora l'accesso in semifinale al numero 4 al mondo Taylor Fritz, uscito vincitore dal match contro l'australiano Adam Walton per 6-3, 7-5: incontro in programma giovedì 27 marzo (orario da definire). Cade invece l'altro azzurro in gara Lorenzo Musetti, uscito sconfitto dal match contro Novak Djokovic con un doppio 6-2, 6-2. Il cammino del serbo verso il titolo numero 1000 in carriera prevede ora la sfida contro lo statunitense Sebastian Korda, reduce dal successo sul francese Gael Monfils con lo score 6-4, 2-6, 6-4. In gara anche Alexander Zverev, che dopo un inizio di stagione sottotono, proverà a raggiungere i quarti sfidando il francese Arthur Fils. In caso di vittoria, il "vice" di Jannik Sinner affronterà il ceco Jakub Mensik.