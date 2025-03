Berrettini-Fritz: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

L’ha definita “una montagna russa” la vittoria su Alex de Minaur, valida per l'accesso ai quarti di finale del Masters 1000 di Miami. E a riavvolgere gli highlights dell’incontro non si può non essere d’accordo con Matteo Berrettini, che all'Hard Rock Stadium si è preso i quarti di finale superando in 2 set il numero 11 al mondo con lo score finale di 6-3, 7(9)-6(7). Un successo che segue quelli su Gaston (4-6, 6-3, 6-3) e Bergs (6-4, 6-4) e che rilancia le aspettative sulla risalita della graduatoria mondiale che lo vede al momento in 30ª posizione. La stagione non è partita nel migliore dei modi. Al passo falso dell’esordio a Brisbane, dove ha subito la rimonta di Thompson, è seguito il ko contro Rune al secondo combattutissimo turno dell’Australian Open. Poi, una seconda eliminazione al debutto per mano di Griekspoor a Rotterdam e i due quarti di finale persi nel tour arabico contro Draper in Qatar e Tsitsipas a Dubai. Infine, la seconda sconfitta consecutiva contro il greco a Indian Wells. Atterrato sulla East Coast, il Martello sembra finalmente avere ingranato la marcia giusta. Ma il prezzo per continuare a sognare è ancora più caro. Dall’altra parte della rete c’è infatti il numero 4 al mondo Taylor Fritz, reduce dal successo sull’australiano Adam Walton per 6-3, 7-5 e prima ancora su Denis Shapovalov e Lorenzo Sonego.