Zverev eliminato agli ottavi a Miami da Fils: Sinner vince ancora senza giocare!

Si ferma la corsa del tedesco all'ATP 1000 in Florida: Arthur Fils vince in rimonta, superando anche un problema fisico accusato sul finire del primo parziale. Con questa sconfitta Jannik Sinner si garantisce altre due settimane in testa al ranking ATP! Alexander Zverev, infatti, non potrà superare l'azzurro prima del torneo di Madrid, che si chiuderà domenica 4 maggio. L'attuale n°1 al mondo è dunque sicuro di arrivare a 47 settimane consecutive in vetta alla classifica e resterà 1° nella race Atp con un solo torneo giocato.