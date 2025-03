Dimitrov in semifinale a Miami. Djokovic-Korda, match posticipato: ecco perché!

Djokovic-Korda posticipato: ecco il motivo

È stata infatti applicata la norma Atp che impedisce di cominciare una partita oltre le ore 23. Nole e l'americano avrebbero dovuto sfidarsi non oltre le 20.30 locali, ma i quattro match precedenti sono andati per le lunghe. "In conformità con le regole Atp che non consentono che una partita vada in campo dopo le 23, l'incontro tra Djokovic e Korda si giocherà giovedì (oggi, ndr) e sarà il terzo incontro della giornata", si legge nella nota pubblicata sul sito del torneo. La regola era stata introdotta dopo il caso Sinner a Parigi Bercy 2023, con l'azzurro che aveva terminato il proprio match alle 2.25 di notte ed era stato costretto al ritiro il giorno dopo.