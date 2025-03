Jasmine Paolini è stata eliminata in semifinale nel "Miami Open", quarto WTA 1000 stagionale dotato di un montepremi di 8.963.700 dollari che si sta disputando sui campi in cemento dell'impianto dell'Hard Rock Stadium. L'azzurra è stata battuta dalla bielorussa Aryna Sabalenka in due set con il punteggio di 6-2, 6-2. Ora la tennista bielorussa affronterà la vincente tra Pegula e la sorpresa Eala. A Jasmine Paolini resta comunque un ottimo torneo giocato in Florida.