Berrettini, che peccato: Fritz vince in 3 set e vola in semifinale a Miami

MIAMI (Stati Uniti) - Uno stoico Matteo Berrettini si arrende al 3° set contro Taylor Fritz (numero 4 al mondo) ai quarti di finale del Masters 1000 di Miami. Il tennista azzurro è stato sconfitto con il punteggio di 7-5, 6-7(7), 7-5 dopo 2 ore e 44 minuti di intensa battaglia. Matteo ha mostrato nuovamente il suo ottimo stato di forma quando al tie-break del 2° set ha rimontato sotto 6-3 vincendo 9-7 (annullando 6 Match-Point nella sola seconda frazione) portando il match al 3° set! Terza frazione thriller dove è fatale per il romano l'11° gioco, sul 5-5 Matteo incappa in un game no: salva due palle break dopo due brutti errori di dritto ma alla terza Fritz va a segno per il break del 6-5 poi concretizzato per mandare i titoli di coda. Lo statunitense affronterà in semifinale, la sesta a livello 1000, il ceco Jakub Mensik.