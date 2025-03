Sinner in pista sui kart insieme a Giovinazzi e Ciccone in attesa del rientro  

Sinner, dal tennis ai… kart

Sinner, infatti, si è divertito passando una giornata in pista a Busca, in provincia di Cuneo. Sul circuito del Kart Planet, il fuoriclasse azzurro ha girato per qualche ora insieme ad alcuni amici del mondo dello sport, come il pilota Antonio Giovinazzi (vincitore della 24 Ore di Le Mans nel 2023), il pilota Endurance Alessandro Pier Guidi e il ciclista Giulio Ciccone. Nelle foto postate sulle pagine social del Kart Planet Busca si vede un Jannik molto sorridente, carico per il suo ormai imminente ritorno in campo. Gli avversari sono avvisati.