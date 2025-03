Sabalenka, il rito del superalcolico e la 'vendetta' di Pegula

Sabalenka, Pegula e il rito post partita

Pegula ha 'rubato' il drink sul tavolo (un Margarita, ormai ribattezzato MargaAryna, ironizzando sul nome della bielorussa) e ne ha bevuto un sorso, tra le risate dei presenti, Sabalenka compresa. Divertita dal fuoriprogramma, la campionessa ha detto: "Ecco perché mi piace questa ragazza, lei è la migliore. Potrei averne un altro?". Nel corso della conferenza stampa Sabalenka ha affermato: "Vincere a Miami è speciale perché qui è come se fossi a casa mia. Ho sentito il sostegno del pubblico in ogni partita e sono molto felice di essere riuscita a vincere il torneo. Non volevo assolutamente perdere un’altra finale, sono stata brava a restare focalizzata sul match sin dal primo quindici. Giocare contro Jessica è sempre stimolante perché è una grandissima giocatrice e ogni sfida contro di lei è ricca di insidie. Anche questa volta sono stati pochi punti a fare la differenza. Mi auguro di ritrovarla presto, magari in un’altra finale, sperando in un esito identico".