Djokovic, quota 100 spazzata da Mensik! Ko a Miami: “Mi scoccia dirlo ma…”

MIAMI (STATI UNITI D'AMERICA) - Jakub Mensik supera Novak Djokovic nella finale del Masters 1000 di Miami e si aggiudica il torneo e il primo titolo in carriera . Al 19enne ceco, capace di mettere a segno ben 14 ace durante il match, sono bastati due set per avere la meglio sull' ex numero uno del mondo con il punteggio di 7-6 (7-4), 7-6 (7-4) . La partita è iniziata cin cinque ore e mezzo di ritardo a causa della pioggia e il terreno era scivoloso per gli alti livelli di umidità. Nole, arrivato alla sfida in condizioni fisiche non perfette per via di un'infezione agli occhi, deve così rimandare la festa dei 100 titolo in carriera.

Mensik sicuro: "È il primo di tanti"

Al termine del match, mostrando la sua grande personalità nonostante la giovanissima età, Mensik ha scritto sulla telecamera "il primo di tanti", poi ha commentato: "Sensazione incredibile, non so che cosa dire, è il giorno più importante della mia vita, sono davvero contento di avere giocato bene e avere tenuto i nervi a posto, sono super felice. Non è la prima volta che affrontavo Novak, la cosa più difficile nel tennis è battere lui. È il mio momento, mi dovevo concentrare sulla partita come ho fatto". Poi, durante la premiazione ufficiale, ha proseguito: "Novak, tutti sanno che tu sei il motivo per cui io sono qui. Da giovane ho cominciato a giocare a tennis grazie a te, ho avuto un paio di opportunità per allenami con te, non c'è compito più difficile per un tennista di batterti in finale, grazie per tutto quello che hai fatto nello sport, sei una persona incredibile. Il più grande di tutti. Grazie al mio box, al mio coach, alla gente, ai tanti appassionati a casa e grazie per il sostegno. Sono abbastanza sicuro che questo sarà il primo di molti titoli, grazie per il pubblico rimasto qui, vedo un sacco di bandiere della Cechia, grazie ai miei genitori che sono arrivati per la finale. Grazie a un fisioterapista dell'Atp, avevo male a un ginocchio prima della prima partita qui, stavo per ritirarmi ed è stato lui a rimettermi in piedi e ho iniziato il torneo".

