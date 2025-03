Sinner dominante, 43 settimane da numero 1: agganciata un'altra leggenda!

Jannik Sinner inizia oggi la sua settimana numero 44 in vetta al ranking ATP. E' già cominciato, dunque, il sorpasso a Guga Kuerten, che in carriera è rimasto in vetta per 43 settimane. L'altoatesino, inoltre, con le eliminazioni precoci di Alcaraz e Zverev a Miami, è certo di rimanere in testa fino ai primi di maggio. Ma l'uomo copertina di questa settimana non può che essere Jakub Mensik, unico teenager in Top 30, e primo Under 20 a battere due Top 5 nello stesso torneo sul duro dai tempi di Michael Chang alla Grand Slam Cup del 1991. Il ceco ha vinto il suo primo titolo ATP a Miami, battendo in finale il suo idolo Novak Djokovic. Secondo ceco nell'albo d'oro del torneo dopo Ivan Lendl (1986, 1989) ha guadagnato 30 posizioni ed è salito fino alla numero 24.