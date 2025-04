Panatta sta con Sinner: “Con la Wada non sai mai come finisce…”

ROMA - Manca sempre meno al rientro in azione di Jannik Sinner. Il tennista azzurro farà il suo ritorno al Masters 1000 di Roma e lo farà da numero 1 del mondo. In questo periodo lontano dai campi l'altoatesino è apparso sorridente e sereno, secondo Adriano Panatta questa pausa "forzata" dalla squalifica ha giovato a Jannik. La leggenda del tennis italiano a margine dell'evento "Un campione per amico" ha dichiarato: "Non perde tanto, da quel che so sta sfruttando al meglio la pausa. Arriverà pronto per giocare sulla terra perché avrà modo di allenarsi a lungo. Sono molto ottimista, tre mesi non sono tantissimi. Di più sarebbe stato un problema, ha sfruttato questo periodo per allenarsi in un certo modo, migliorando gioco e fisico. Lui non c'entra niente con la squalifica, ha fatto bene a patteggiare perché con la WADA non sai mai dove vai a finire. É un ragazzo molto intelligente e maturo, un esempio per tutti gli sport per il suo comportamento. Forse é anche troppo perfetto".