Bellucci torna a vincere: batte Kotov e vola agli ottavi a Marrakech

MARRAKECH (Marocco) - Mattia Belluci si sblocca e lo fa sulla terra rossa del torneo Atp 250 di Marrakech. Dopo 5 sconfitte consecutive il tennista azzurro torna a vincere: battuto il russo Pavel Kotov (numero 107 al mondo) con il punteggio di 6-4, 6-4 dopo un'ora e 43 minuti. Avvio in salita per Bellucci sotto 0-3 ma poi ecco il parziale di 12 punti a 2 per rientrare in partita (3-3), togliersi la tensione e trovare anche il break al 9° gioco (5-4) per chiudere la frazione. Nel 2° set il break arriva al 3° gioco (2-1), Kotov chiama il medical time-out ma il tennista lombardo non si scompone, difende la battuta fino alla fine e stacca il pass per gli ottavi di finale.

Bellucci adesso attedende il vincente della sfida tra qualificati che vedrà di fronte l'argentino Federico Coria (numero 126) e il francese Pierre-Hugues Herbert (numero 169)

