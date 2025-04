“Sinner universale, sarebbe stato un campione anche nel calcio o sugli sci”

Si avvicina il ritorno del numero 1 del mondo con il presidente della FITP, Angelo Binaghi che durante "Sky Up The Edit" al liceo Scientifico Statale Primo Levi a Roma ha speso queste parole per l'altoatesino: "Sinner è un atleta universale, sarebbe stato campione anche sugli sci o nel calcio. La nostra grande vittoria è che abbia scelto il tennis. Se abbiamo un merito è proprio quello di aver creato un sistema che lo abbia portato da noi". Un Binaghi soddisfatto degli straordinari successi recenti di Sinner e non solo, tutto l'intero movimento si prepara per vivere gli Internazionali di Roma.