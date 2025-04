"Ti ho amato da quando hai cominciato": la dichiarazione che fa commuovere Alcaraz

Carlos Alcaraz, il dolce gesto per la fan di 95 anni

Nonostante i suoi 95 anni, l'anziana signora non si perde una gara del giovane tennista, quindi ha precisato: "Ti guardo sempre la mattina presto e in qualsiasi orario giochi". Ed ancora: "Ho 95 anni e ti ho amato da quando hai cominciato". Alcaraz non poteva non fermarsi a parlare con la sua fan numero uno, poi l'ha ringraziata per il sostegno e l'affetto dimostrato. Seppure giovanissimo, Carlos riesce già a trasmettere qualcosa di così forte e autentico da entrare nel cuore di persone di tutte le età. Il fatto che si sia preso del tempo per parlare con la tifosa 95enne, ringraziarla e poi posare per una foto mostra quanto sia rimasto umile e riconoscente, nonostante il successo. Non è solo un grande tennista, ma anche dimostrato di essere un ragazzo con dei valori profondi.