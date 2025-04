Bellucci ai quarti dell'Atp di Marrakech, Herbert ko in due set

MARRAKECH (Marocco) - Ancora un ottimo Mattia Bellucci a Marrakech. Pass staccato per i quarti di finale nel "Grand Prix Hassan II", Atp 250 che si sta avviando alle battute conclusive sui campi in terra rossa del Marocco. Al secondo turno il 23enne mancino di Busto Arsizio, n.71 del ranking ed ottavo favorito del seeding, ha sconfitto per 6-2 7-5, in un'ora e 24 minuti di partita, il francese Pierre-Hugues Herbert, n.169, proveniente dalle qualificazioni.