“Dateci più soldi, lo show siamo noi”: la polemica sconvolge il tennis mondiale

Ruud non ci sta: "Non guadagniamo abbastanza"

Sulla vicenda è intervenuto anche Casper Ruud, da anni nelle prime posizioni del ranking. Il norvegese, attualmente numero sei al mondo, non ci sta: “Credo che la gente, soprattutto, non sappia molto della distribuzione delle vincite nei Grandi Slam, di come si generano i soldi e di come si distribuiscono. I guadagni che noi giocatori riceviamo rappresentano, in media, il 15% di quanto genera un Grande Slam. Non credo sia giusto. I grandi campionati del mondo, come la NFL, la MLB o la NBA, si aggirano intorno al 50%. In un mondo ideale, la distribuzione tra tornei e giocatori sarebbe 50/50. Non credo che ci arriveremo mai, ma possiamo avvicinarci: ogni percentuale è utile. Negli ultimi anni - prosegue Ruud - gli Slam hanno deciso di iniziare i loro tornei un giorno prima, ad eccezione di Wimbledon. La maggior parte di essi prende queste decisioni senza nemmeno parlare con i giocatori, senza chiedere a noi. Chi non guadagna necessariamente milioni di dollari anno dopo anno sa che qualche centinaio o qualche migliaio di dollari in più possono fare la differenza. Se si guarda all'USTA e agli US Open, generano oltre 500 milioni di dollari e ne distribuiscono 65-70. Non credo sia giusto pagarci il 15% quando, per me, i giocatori sono importanti quanto il torneo. Negli ultimi anni questi tornei hanno preso alcune decisioni che ci hanno fatto capire che è arrivato il momento di reagire, di chiedere un incontro e di discutere di questi problemi".