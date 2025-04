Countdown Sinner, Roma aspetta: “Mi sento meglio fisicamente e mentalmente”

MILANO - Jannik Sinner inizia a scalpitare in vista del suo ritorno in azione. Il numero 1 del mondo attende la fine della squalifica (4 maggio) per prima allenarsi e poi rientrare nel circuito al Masters 1000 di Roma intanto si è concesso in un'intervista esclusiva. Infatti ad un mese dal ritorno in campo agli Internazionali d’Italia il tennista azzurro parlerà in una lunga intervista esclusiva a Sky Sport in onda da sabato 5 aprile, qui alcuni estratti:"Sto molto bene, mi sono riposato e sono contento. Ho fatto tante cose diverse, ovviamente se potessi scegliere avrei giocato a tennis ma sto bene e non ci sto neanche pensando tanto in questo momento". Sul rientro: "Ogni giorno si sta avvicinando, mi sento meglio fisicamente e mentalmente, anche se manca ancora un bel po'", ha aggiunto il numero 1 del Mondo che quindi rivolgendosi ai suoi fan ha dato appuntamento a tutti al Foro Italico. "Ci vediamo a Roma, speriamo di prepararci bene".