Cobolli in semifinale a Bucarest. Darderi vendica Sonego a Marrakech, Bellucci out

Flavio Cobolli ha raggiunto la semifinale del torneo Atp di Bucarest, sede del Tiriac Open. Ha battuto in due set l'austriaco Filip Misolic , col punteggio di 7-6, 6-4 e ora se la vedrà con il bosniaco Damir Dzumhur. Il tennista bosniaco, numero 65 del mondo, ha avuto la meglio nei quarti di finale sullo spagnolo Pedro Martinez, seconda forza del seeding, costretto al ritiro sul punteggio di 6-1 2-0 in favore di Dzumhur. Dall'altra parte del tabellone, invece, la semifinale oppone l'argentino Sebastian Baez , primo favorito del tabellone, vincitore del derby contro Francisco Comesana per 7-6 (5) 2-6 6-1, all'ungherese Marton Fucsovics , che ha sconfitto l'australiano Christopher O'Connell per 6-0 6-4.

Darderi in semifinale a Marrakech

Luciano Darderi vola in semifinale nell'Atp 250 di Marrakech battendo il ceco Vitor Kopriva che aveva eliminato agli ottavi Lorenzo Sonego. Il n. 57 ATP ha vinto in due set, col punteggio di 7-5, 6-4, prendendosi inoltre la rivincita sul giocatore n.106 che domenica scorsa lo aveva battuto nella finale del Challenger di Napoli.L'azzurro affronterà lo spagnolo Roberto Carballes Baena (n.51 Atp), che ha sconfitto il portoghese Nuno Borges in due set. Dall'altra parte del tabellone non riesce invece il colpaccio a Mattia Bellucci costretto ad arrendersi all'olandese Tallon Griekspoor capace di imporsi in due set per 6-3, 6-4. In ogni caso, grazie ai punti conquistati Bellucci si è assicurato il 'best ranking': da lunedì salirà al n.66 o n.67, migliorando il precedente primato, n.68 lo scorso 10 febbraio.