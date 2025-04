Cobolli trionfa a Bucarest: batte Baez e conquista il primo titolo ATP in carriera!

BUCAREST (Romania) - Arriva la prima gioia nel circuito Atp per Flavio Cobolli ! Il tennista romano (numero 45 al mondo) conquista il torneo Atp 250 di Bucarest battendo in finale l'argentino Sebastian Baez (numero 36 al mondo) con il punteggio di 6-4 , 6-4 dopo un'ora e 46 minuti. Per Cobolli si tratta del primo torneo vinto in quella che è stata la sua seconda finale in dopo quella di Washington raggiunta l'anno scorso.

Ottimo avvio del tennista romano che riesce a strappare il servizio all'avversario al 3° gioco per poi, però subire un parziale di 8 punti a 1. Il romano non si scompone e al 7° gioco (durato 6 minuti) nuovo break in favore confermato per il 5-3. Baez rimane in scia (5-4) ma l'azzurro è glaciale nel suo turno di battuta conquistando la prima frazione 6-4 in 42'. Cobolli replica il copione del 1° set: break al 3° gioco per il 2-1 e poi ancora al 7° gioco per dare allungare sul 5-2 e servizio. Turno di servizio ad alta tensione per Flavio: annulla due palle break, non converte tre match-point e alla terza palla break cede (dopo aver sbagliato 2 smash). Cobolli si procura altri 3 Match-Point nel game successivo a Baez è cinico e accorcia sul 5-4 con Flavio chiamato nuovamente a servire per il match (21 minuti gli ultimi due game). Nuovo momento della verità per Cobolli e questa volta non sbaglia: 40-15 e lob vincente!

Cobolli: "Sogno divenuto realtà"

Le parole del tennista italiano che grazie al successo a Bucarest guadagna 9 posti nel ranking ATP e si porta al 36°: "È un sogno diventato realtà, finalmente questo giorno è arrivato. Venivo da momenti difficili, qualcosa è cambiato nelle ultime settimane. Non è facile giocare contro Baez sulla terra, lui ha vinto tanto su questa superficie. È stata una grande battaglia ed una grandissima vittoria. Ringrazio anche il mio team, so che è difficile lavorare con me, ma a volte ci sono giorni felici come questo. Prometto di migliorare ancora la mia attitudine sul campo in futuro"