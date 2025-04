"Incapace di imbrogliare e quando sei innocente...": Ruud difende Sinner

"Ho sempre considerato Sinner innocente ed estremamente sfortunato per quanto riguarda il modo in cui la sostanza è entrata nel suo organismo". A dirlo è Casper Ruud, fresco vincitore dell'Uts Bastide Médical Nimes, che invitato a rispondere sul ritorno in campo del numero 1 al mondo, squalificato dalla Wada in seguito al patteggiamento concordato per il caso Clostebol a 3 mesi di stop, è tornato a prendere le difese del campione azzurro, atteso ora agli Internazionali di Roma, al via il 7 maggio sui rinnovati campi del Foro Italico. Un ritorno su cui lo stesso Sinner si è pronunciato, dicendosi pronto a riabbracciare il pubblico italiano dopo il trionfo alle Finals di Torino. Nel mentre, il norvegese è tornato sulla vicenda doping, dichiarando quanto sia alto il rischio di contaminazione accidentale per un tennista professionista.