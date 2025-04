Darderi a Marrakech dopo Cobolli a Bucarest: il tennis italiano trionfa nel mondo  

La prima frazione si decide al tie-break dopo che entrambi i tennisti hanno salvato una palla break a testa, sul 2-2 arriva la svolta per l'azzurro che piazza un parziale di 5-1 per vincere 7-6(3) in 55 minuti. Darderi molto freddo ad inizio 2° set quando si salva sul 15-40 al 3° gioco, la frazione prosegue sul filo dell'equilibrio e di torna al tie-break dove l'italiano è ancora protagonista: mini-break al 6° punto per portarsi 4-2 e successivamente 6-3! Luciano non perde tempo e ancora con un grane scambio chiude i conti diventando il 5° italiano a vincere in Marocco nonché il secondo consecutivo dopo Matteo Berrettini lo scorso anno.