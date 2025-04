“È sempre più difficile, aspettative basse”: Djokovic ancora più realista

Continua la caccia al titolo numero 100 in carriera per Novak Djokovic, che in finale a Miami ha ceduto la scena al diciannovenne Jakub Mensik, arrendendosi in 2 set con il punteggio finale 7(7)-6(4)- 7(7), 6(4). Così come in 2 set si era arreso nell'ultima finale disputata prima di quella in Florida, quando a Shanghai, dove peraltro detiene uno dei suoi tanti record con 4 titoli vinti, si inchinò a Jannik Sinner per 7(7)-6(4), 6-3. Due Masters 1000 ceduti alla nuova generazione, che sembra non voler concedere nulla all'ex leader della graduatoria mondiale, oggi al 5º posto. Dopo la spedizione cinese, il serbo ha iniziato la nuova stagione venendo eliminato ai quarti di Brisbane da Opelka. Poi, la semifinale persa contro Zverev all'Australian Open, il ko con Berrettini ai quarti in Qatar e l'inaspettata resa al debutto a Indian Wells contro il n.88 Atp Van de Zandschulp - che allo Us Open aveva fatto lo sgambetto anche ad Alcaraz - . Un ko che probabilmente, come da lui stesso chiarato, ha portato Djoker a domandarsi se non fosse l'ora di aggiungere la parola fine in calce ai 99 trionfi. Il calendario però, mette in programma il Masters 1000 di Monte Carlo, che Djokovic ha vinto l'ultima volta nel 2015 e prima ancora nel 2013. "Vincere è diventato più difficile" ha ammesso il serbo, ma la finale di Miami ha rilanciato, almeno in parte, le aspettative.