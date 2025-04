Alcaraz, Sinner è sempre nei tuoi pensieri: “Questa pressione mi ha ucciso”

Alcaraz sull'assenza di Sinner

A Montecarlo mancherà Jannik Sinner che dopo la squalifica di tre mesi concordata con la Wada per il caso Clostebol tornerà in campo per gli Internazionali di Roma. A proposito dell'assenza del numero uno al mondo Alcaraz confessa: "Molti parlano un po' a sproposito, a questo riguardo. Qualcuno pensava che, solo per il fatto che Sinner era fuori, io e Sascha (Zverev, ndr) avremmo dovuto vincere tutto e giocare meglio di prima. Questo non era e non è corretto. Anche perché c'è tanto equilibrio e in molti possono arrivare in fondo. Non sento che sia accaduto qualcosa di strano. Non sono sorpreso di non essere diventato di nuovo numero 1, anche se molte persone si aspettano che io vinca tutto. Tanti mi chiedono, mi chiedevano, di approfittare di questo periodo di assenza di Jannik per tornare in vetta. E questa pressione probabilmente mi ha ucciso, in qualche modo. Anche se Jannik non sta giocando, sono troppo lontano da lui e sulla terra non avrò chance di risalire. Solo cercherò di dare il massimo".