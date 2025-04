Berrettini e Musetti avanti a Montecarlo, ma ora c'è Zverev

MONTECARLO - Buona la prima per Lorenzo Musetti al Masters 1000 di Montecarlo. Il carrarino, numero 16 del mondo e 13 del seeding, supera in rimonta il coetaneo cinese Yunchaokete Bu (numero 67) proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio 4-6, 7-5, 6-3 in due ore e 38 minuti. Musetti affronterà al secondo turno un altro coetaneo, il ceco Jiri Lehecka, numero 28 del mondo. Per Lorenzo una partita che ha confermato questo suo mood 2025 d giocatore paziente che non si fa prendere dal nervosismo e che nel momento giusto riesce a massimizzare. Nei primi due set Musetti ha giocato il suo tennis, qualche errore non forzato di troppo, ma complessivamente Bu ha giocato meglio trovando a che tante righe. Lorenzo è rimasto sul pezzo e alla terza frazione l'avversario ha alzato bandiera bianca.