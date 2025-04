Sonego lotta ma si arrende al primo turno di Montecarlo

Nel primo set è fatale il break subito al 7° gioco per il 4-3 Martinez. Nel 2° set arriva la svolta per l'azzurro: salva 2 palle break al 3° gioco e se ne procura 2 (15-40) al game successivo andando a segno (3-1) per poi scappare 4-2 dopo aver rimontato dallo 0-30. Martinez esce dal set e Sonego chiude 6-1 portando la partita al 3° set. Regna l'equilibrio ma al 6° gioco Sonego incappa in un turno di battuta negativo trovandosi 0-40 (3 errori non forzati), di cuore "riprende il game ma cade ai vantaggi per il break spagnolo confermato per portarsi 5-2. Questa volta è il torinese che esce dal set perdendo ancora il servizio.