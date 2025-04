Berrettini principesco a Montecarlo: eliminato Zverev!

Zverev-Berrettini, la partita

Primo set subito in discesa per il tedesco che con il doppio break si porta sul 5-1 per poi chiudere 6-2 in 36 minuti. Zverev, però, ha sempre quel momento di blackout e Matteo lo sfrutta al massimo strappandogli il servizio al 6° gioco arrivando sul 5-3 e servizio per chiudere la frazione: dallo 0-15 arrivano quattro punti consecutivi per il romano che porta così la partita al 3° set. Berrettini è in fiducia a differenza dell'avversario che inizia a concedere tanto che al 7° gioco del 3° set si torva a servire sotto 0-40! Zverev salva prima con una grande difesa, Matteo lo aiuta tirando in rete il dritto (30-40) ma la terza è la palla break buona perché Berrettini si difende e poi passa con il rovescio in diagonale Zverev per il 4-3! Turno di battuta cruciale per il romano che deve lottare ai vantaggi dove sbaglia un rovescio in back offrendo una palla break che Zverev per un soffio non sfrutta tirando fuori il passante in dritto.

Passato il pericolo Berrettini si porta in vantaggio, gli tocca rigiocare il punto successivo (perso l'etichetta della maglietta mentre eseguiva un rovescio) ed è un bene perché rigioca la prima che va a segno per il 5-3. Zverev fa suo il 9° game a 0 e la partita vive nuovamente sul servizio di Matteo che, però, commette tre sanguinosi errori trovandosi 0-40: Berrettini annulla la prima ma poi tira in rete il dritto regalando il contro-break al tedesco (5-5) ma non si scompone, anzi, rimette paura a Zverev. Infatti il tedesco si trova a servire sul 15-40 ma è bravo e fortunao ad uscirne visto che su 30-40 e seconda prende nastro con la pallina che rimane dentro. Ai vantaggi Berretini si esalta: scambio massacrante da 48 colpi vinto dal romano con diagonale di rovescio per andare nuovamemte palla break e nuovo scambio infinito vinto questa volta con un perfetto rovescio in back.

Si ritorna sul servizo di Matteo e tornano gli spettri del 10° gioco con Zverev avanti 15-30 ma reo di due brutti errori per portare Berrettini a match-point: la prima non entra ma Zverev completa il disastro tirando in rete il rovescio!