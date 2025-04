Berrettini offre a Sinner la testa di Zverev: "Un assist per Jannik, lui sa..."

" Stavo giocando meglio di Zverev , in più ho sentito tutto il sostegno del pubblico : a Montecarlo si respira sempre un'atmosfera speciale quando giocano gli italiani e oggi, senza dubbio, sono stati anche i miei connazionali a darmi le energie per vincerla al terzo", ha aggiunto Berrettini che ha ammesso di essere rimasto un po' sorpreso dall'inizio di match del suo avversario: "Zverev è partito benissimo, aggressivo fin dal primo game. Quando ha visto che stavo crescendo di livello, è calato un attimo ed è in quel momento che ho capito che avrei potuto fare qualcosa di importante. Il tennis, si sa, è un gioco mentale : si può perdere contro il numero due del mondo, ma lo si deve fare dando sempre il massimo. Ho cambiato marcia dopo il primo set, chiedendo di più sia al servizio sia al diritto, mentre dalla parte del rovescio ho colpito con maggiore convinzione. Mi sono imposto di stare più vicino al campo e di avanzare quando possibile: è così che ho costruito il mio successo. In termini di ranking dell'avversario è sicuramente una delle affermazioni più importanti, però ho battuto anche Djokovic e raggiunto la finale a Wimbledon".

Rischio derby con Musetti

Dopo un giorno di riposo, Berrettini tornerà in campo giovedì per affrontare il vincente del match tra Jiri Lehecka e Lorenzo Musetti. C'è la possibilità, dunque, di assistere a un derby tutto italiano per un posto nei quarti di finale: "Lorenzo ha tutte le carte in regola per battere Lehecka, ma sarà una partita dura. Quando giochiamo in Coppa Davis tifiamo l'uno per l'altro, mentre in questi tornei ognuno è concentrato sul proprio percorso: tra due giorni potremmo ritrovarci da avversari, da compagni di squadra ci auguriamo di poter vincere presto un'altra coppetta...".