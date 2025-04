Zverev affossato da Berrettini, conferenza surreale: “Non so più cosa dire”

Zverev: "Il mio momento peggiore"

Queste le parole del tedesco in conferenza stampa: "Penso che sia piuttosto ovvio quanto non sia soddisfatto, no. Non ho vinto molte partite. Fin qui è il peggior mio periodo da quando mi sono infortunato. Decisivo è stato che ho giocato un grande primo set e poi appena mi ha brekkato nel secondo sono calato di dieci livelli. La mia palla è lenta. Ho smesso di colpire la palla. Ed è sempre la stessa storia negli ultimi mesi. Non cambia mai niente, sempre così. Ancora una volta sono io che ho perso la partita. Penso che il mio livello sia terribile. Non lo so. So che sto perdendo e questo è quanto. Vinco una o due partite così e non ci sarebbero più domande ne a me stesso ne per voi. Ma ho perso in 3 set a Buenos Aires. Ho perso in 3 set a Rio. Ho perso in 3 set a Indian Wells. Ho perso in 3 set a Miami. Ho perso in 3 set qui. Non ne ho vinta una. Non una. È questo ciò che conta. Non ne ho la minima idea in questo momento. Sto cercando di capirlo da mesi. Non so più cosa dire".